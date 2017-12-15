  • السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى %7.75 في خطوة مفاجئة
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تاريخ النشر: السبت 16 ديسمبر 2017

موسكو (رويترز)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيس 50 نقطة أساس إلى 7.75 بالمئة من 8.25 بالمئة أمس، في خطوة أقوى من المتوقع، وقال: «إنه قد يجري مزيداً من التخفيضات الحذرة في النصف الأول من العام المقبل».

والخفض أمس هو السادس هذا العام، لكنه فاجأ الأسواق بعد أن توقع جميع المحللين الاثنين والعشرين الذين استطلعت رويترز آراءهم ألا يزيد على 25 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة.

وقال البنك المركزي: «إنه سيدرس أيضاً خفض سعر الفائدة الرئيس العام المقبل، نظراً لتراجع التضخم عن هدفه البالغ أربعة بالمئة ليسجل 2.5 بالمئة على أساس سنوي في 11 ديسمبر كانون الأول».

وقال البنك في بيان: «سيواصل بنك روسيا الانتقال التدريجي من سياسة تشديد نقدي متوسطة إلى سياسة محايدة مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من خفض الفائدة الرئيسة في النصف الأول من 2018».

وتباطأ التضخم أسرع من المتوقع هذا العام بفضل طفرة في الإنتاج الزراعي، وارتفاع الروبل، والسياسة النقدية المشددة للبنك المركزي. ... المزيد
     
 

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