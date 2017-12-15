الذهب يرتفع مع تراجع الدولار لمخاوف بشأن الضرائب الأميركية

لندن (رويترز)
ارتفع الذهب في المعاملات الآسيوية أمس، متجهاً صوب أول مكاسب أسبوعية له في أربعة أسابيع مع انخفاض الدولار بفعل المخاوف بشأن مدى التقدم في إصلاح الضرائب الأميركية.
وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداول الذهب في هونج كونج: «الدولار الأميركي يضعف قليلاً وهذا يفيد الذهب».
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وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1259 دولاراً للأوقية.
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واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 15.87 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة مسجلاً 881.80 دولار للأوقية.
وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1031.99 دولار.