الذهب يرتفع مع تراجع الدولار لمخاوف بشأن الضرائب الأميركية

لندن (رويترز)

ارتفع الذهب في المعاملات الآسيوية أمس، متجهاً صوب أول مكاسب أسبوعية له في أربعة أسابيع مع انخفاض الدولار بفعل المخاوف بشأن مدى التقدم في إصلاح الضرائب الأميركية.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداول الذهب في هونج كونج: «الدولار الأميركي يضعف قليلاً وهذا يفيد الذهب».

كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.3 بالمئة عند 1256.59 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد المعدن أقل من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1259 دولاراً للأوقية.

وتراجع الدولار الأميركي مقابل الين مع تأثر ثقة المستثمرين بالسجال الدائر بخصوص مشروع لتعديل قانون الضرائب الأميركي.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 15.87 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة مسجلاً 881.80 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1031.99 دولار.