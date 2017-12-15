«ياس مول» يقدم 12 يوماً من الأنشطة الترفيهية

أعلن ياس مول إطلاقه باقة من الأنشطة الترفيهية الشائقة لمدة 12 يوماً، وذلك في الفترة من 14 إلى 25 ديسمبر الجاري.

ويوفر ياس مول للزوار والأطفال فرصة الاستمتاع بزيارة بيت «سانتا» والعروض الحصرية على الهدايا القيمة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بإحدى الجوائز الرائعة التي ستقدم يومياً طوال فترة الفعاليات.

ومع حلول موسم الإجازات، يستعد ياس مول لهذه المناسبة بأبهى التصاميم والزينة الشتوية استعداداً للاحتفالات والأنشطة المميزة.

ويقدم ياس مول عروضاً مميزة خلال هذه الفعالية التي تمتد لمدة 12 يوماً، أبرزها عرض «تسوق واربح» الشهير، الذي يمنح الزوار فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة اليومية، وذلك عند التسوق بقيمة 300 درهم، وتضم الجوائز مجموعة متنوعة والتي تتمثل في خاتم من الألماس ومنتجات «آبل» وباقات لقضاء إجازة متميزة في العاصمة أبوظبي.

وقام ياس مول بالتعاون مع المتاجر لضمان تقديم أجواء احتفالية استثنائية للجميع، وتضم قائمة المتاجر كلاً من «كاندي ليشوس»، و«كارلوشيوس»، و«سينابون»، و«هولمارك»، و«لادوريه»، و«لاش LUSH»، و«ذا ون»، «ذا توي ستور»، و«تيم هورتنز»، و«فيرجن ميجا ستور»، والتي ستقدم باقة من المنتجات الرائعة.