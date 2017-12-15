عودة السيولة ونتائج الشركات تدعمان مؤشرات الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

استقطبت الأسواق المالية المحلية مؤخراً سيولة جديدة طالت عدداً من الأسهم القيادية تصاعدت بشكل لافت خلال جلسات الأسبوع الماضي على الرغم من سيطرة النزعة المضاربية على التعاملات فإنها أصبحت سبيل الأسهم المحلية للتعافي وعودة الأداء الإيجابي للمؤشرات، مع توقعات تحقيق الشركات المساهمة المدرجة لنتائج سنوية إيجابية وظهور بوادر مشجعة للتوزيعات النقدية على المساهمين، بحسب خبراء ووسطاء ماليين.

وقال الخبراء لـ«الاتحاد»: إن الأسواق المالية المحلية ما زالت تحمل فرصاً جيدة للاستثمار متوسط الأجل مع وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء خصوصاً مع اتجاه المؤسسات والمستثمرين الأجانب لتغيير مراكزهم المالية، وهو ما يشير بوضوح إلى عودة السيولة المفتقدة مع بداية العام الجديد التي من المنتظر أن تساهم بشكل كبير في تعويض المؤشرات المالية المحلية لخسائرها المسجلة خلال الشهور الماضية.

وأضاف هؤلاء أن الإدراجات الجديدة التي شهدتها الأسواق المالية المحلية سواء «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية و«إعمار للتطوير» بسوق دبي المالي، ساهما في خلق فرص استثمارية جديدة مع توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية المحلية، مؤكدين أن مثل هذه الطروحات ستمكن المستثمرين الأفراد من الاستفادة من عائد الاستثمار في أسهم شركات تتمتع بأداء تشغيلي جيد في وقت أعلنت فيه الشركتان عن توزيعات نقدية مغرية على المساهمين، وهو ما يشكل دافعاً لجذب استثمارات أجنبية إضافية إلى أسواق المال الإماراتية.

وأوضح الخبراء أنه على الرغم من سيطرة النزعة المضاربية على أداء المتعاملين بالأسواق المالية المحلية خلال الجلسات الماضية، فإن الإقبال الذي شهدته عمليات الاكتتاب على الطروحات الجديدة يعكس مدى ثقة المستثمرين سواء مؤسسات أو أفراد بجودة وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق، وقدرته على تحقيق النمو المستدام، لافتين بأن هذه الثقة كانت نتاجاً طبيعياً للشفافية التي تميزت به عمليات الطرح الأولي، فضلاً عن حجم القدرات التي يتمتع بها اقتصاد الدولة، إلى جانب تمتع السوق المالي بالبنية التحتية المتقدمة، والمصممة وفق أفضل المعايير العالمية لتداول الأوراق المالية والأسهم، فضلاً عن البيئة التشريعية المتقدمة التي تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية.