قطاع الطاقة الشمسية في كوريا الجنوبية يسطع من جديد

بدأ الانتعاش يدب في أوصال قطاع الطاقة الشمسية في كوريا الجنوبية، في الوقت الذي أدى فيه شح الإمدادات العالمية، لارتفاع أسعار البولي سيلكون.

لكن وفي ظل توقعات بزيادة الصين لمعدلات إنتاجها مرة أخرى خلال العام المقبل، يتساءل بعض المحللين عن مدى استمرارية هذا الانتعاش.

ونجم عن تعافي قطاع الطاقة الشمسية في أعقاب خمس سنوات من المعاناة، زيادة في أرباح شركات إنتاج البولي سيلكون.

وجاء ذلك، إثر المخاوف البيئية التي دفعت بعجلة طلب الطاقة الشمسية حول أرجاء مختلفة من العالم، حيث تمثل كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية، أكبر سوقين للطاقة الشمسية.

وقفزت أسعار البولي سيلكون منذ يونيو، بعد تراجع حاد في 2011 أسهم فيه فائض إنتاج الصين، التي تشكل 70% من الإنتاج العالمي للألواح الشمسية.