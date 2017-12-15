مليار مستخدم عدد اشتراكات تقنية الجيل الخامس بحلول 2023

حاتم فاروق (أبوظبي)

يتجاوز عدد الاشتراكات المتوقعة في تقنية الجيل الخامس لتعزيز النطاق العريض المتنقل، أكثر من مليار اشتراك حول العالم بحلول عام 2023، بحسب أحدث تقرير صادر مؤخراً عن «إريكسون» للاتصالات المتنقلة.

وأكد التقرير أن تقنية الجيل الخامس سيتم نشرها في مراحلها الأولى بالمدن الكبرى المكتظة حول العالم، لتقدم خدماتها إلى 20% من سكان العالم بنهاية العام 2023، متوقعاً أن يبدأ العمل بالاعتماد على الشبكات التجارية الأولى القائمة على الموجات الجديدة لتقنية الجيل الخامس في العام 2019، مع انتشار متسع ومتزايد في العام 2020.

كما يتوقع انتشار تقنية الجيل الخامس في وقت مبكر في العديد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والصين.

وفيما يتعلق بحركة بيانات الهاتف المتحرك العالمية، فقد أشار التقرير إلى أن كافة التوقعات تشير إلى تجاوزها 100 إكسابايت شهريا في 2023، متوقعاً أن ترتفع حركة بيانات الهاتف المتحرك ثماني مرات خلال نفس الفترة، في وقت تحافظ فيه جميع المناطق على نمو حركة البيانات المتنقلة، حيث تظهر أميركا الشمالية أعلى متوسط استخدام لكل هاتف ذكي، وستتجاوز 7 غيغابايت في الشهر بحلول نهاية عام 2017.