فنادق في الدولة تشهد تدفقاً سياحياً محلياً وخليجياً ودولياً خلال ديسمبر

رشا طبيلة (أبوظبي)

مع تزامن العطلة المدرسية مع موسم الأعياد في ديسمبر، يرتفع إشغال فنادق في الدولة بين 80 إلى 100% خلال هذا الشهر، وذلك من الأسواق المحلية والخليجية، إلى جانب الأسواق الدولية، على رأسها الأوروبية والصينية، بحسب عاملين في فنادق.

وقال ديكلان هيرلي نائب رئيس المبيعات في مجموعة «روتانا»: إنه من المتوقع أن ترتفع معدلات إشغال فنادق المجموعة في الدولة بنسبة تزيد على 90% خلال شهر ديسمبر بسبب إجازة المدارس والأعياد، متوقعاً أن تصل إلى إشغال كامل في العديد من فنادق المجموعة وخصوصاً الشاطئية منها.

وأوضح هيرلي أن حلول موسم الأعياد ورأس السنة سيساهم في رفع نسب الإشغال الفندقي من السياح القادمين من أوروبا خلال هذه الفترة.

وحول إقبال مواطني دول الخليج على الإقامة في فنادق الدولة خلال فترة نهاية العام، بيّن هيرلي أن نسب إقبال السياح الخليجيين، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الحالي، ويُعزى ذلك إلى الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة التي تقدمها الدولة باستمرار لزوارها، والتي تناسب جميع أفراد العائلة وتتميز بمستويات عالية من الخدمة وبأسعار تنافسية على المستوى العالمي.