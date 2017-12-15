الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة المتجددة لم يعد مجرد حلم

في أحد الأيام المشمسة والعاصفة من شهر مايو 2016، حدث أمرٌ عظيم على امتداد تاريخ قطاع الطاقة، حيث نجحت كمية الطاقة المتجددة التي تنتجها ألمانيا في تلبية جميع احتياجاتها من الطاقة.

ولفترة زمنية قاربت الساعة، كانت الطاقة التي جرى توليدها من الشمس والرياح والمياه والمواد الحيوية كافية لتزويد رابع أكبر اقتصاد عالمي بالطاقة، وهو ما يثبت قدرة مصادر الطاقة المتجددة على توليد الكهرباء التي تحتاجها أي دولة، حتى الدول الصناعية الكبرى.

ولا يقتصر انتشار استخدام الطاقة النظيفة على ألمانيا فحسب، بل يمتد نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ليشمل مختلف أنحاء العالم. ونحن نشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في العديد من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة.

وفي أوائل التسعينات، كانت نسبة الطاقة التي يتم إنتاجها من الشمس والرياح في ألمانيا لا تتجاوز 0.1%. وفي عام 2016، وصلت هذه النسبة إلى 20%، ولا تزال تسجل معدلات نمو سريعة.

وفيما لا يزال الفحم والنفط والطاقة النووية تشكل النسبة الأكبر عالمياً من مصادر الطاقة في الوقت الحالي، يظل التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة أمراً لا مفر منه، وذلك لأسباب متعارف عليها في علم الاقتصاد، فقد أصبحت مصادر الطاقة المتجددة تنافس الوقود الأحفوري. وفي بعض الحالات، أصبحت هذه المصادر أقل كلفة. فعلى سبيل المثال، لعب السعر، الذي سجلته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» لتكلفة توليد الطاقة الشمسية بسعر 2.99 دولار أميركي لكل كيلوواط/‏ساعة، والذي تم تحديده في يونيو 2016 للمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بقدرة 800 ميجاواط، دوراً محورياً في تسليط الضوء على الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة.