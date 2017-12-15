المنصوري يبحث تنمية الاستثمارات المشتركة مع طاجيكستان

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مجالات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية طاجيكستان، وذلك خلال الاجتماع مع قهارزاده فيض الدين ستار رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في الحكومة الطاجيكستانية.

عقد الاجتماع في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بالوزارة، ومحمد أحمد الجابر سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية طاجيكستان، وخليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وبمشاركة عدد من مسؤولين الحكومة الطاجيكستانية من أعضاء الوفد الزائر.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع أبرز الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، بالتركيز على المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والطيران والمناطق الحرة الخدمات المالية وصناعة الحلال.

وأكدا أهمية تكثيف تبادل الزيارات خلال المرحلة المقبلة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، للاطلاع على آفاق التعاون والفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين من الجانبين.