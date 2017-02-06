اجتماعات «المكتب الدائم للأدباء العرب» في الجزائر 11 فبراير

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تنطلق اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، تحت عنوان «تجليات ثقافة المقاومة في الأدب العربي المعاصر» بالجزائر العاصمة، في الفترة من 11 حتى 14 فبراير، صرح بذلك الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الأحد) في مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بأبوظبي، بحضور ومشاركة الشاعر يوسف شقرة، رئيس اتحاد كتاب الجزائر.

وقال الصايغ إن «الاجتماع كان مقرراً من 4 إلى 7 فبراير الجاري، لكن تم إزاحته -ولن أقول تأجيله- لمدة أسبوع»، لافتاً إلى أن حفل الافتتاح سوف يتضمن كلمة الأمين العام للاتحاد العام، وكلمة وزير الثقافة الجزائرية الشاعر عز الدين الميهوبي، وكلمة يوسف أبو شقرة رئيس اتحاد كتاب الجزائري، وكلمة الوفود المشاركة.

يتناول جدول الأعمال عدداً من المواضيع المهمة، ومنها طلب الأندية الأدبية السعودية بالانضمام إلى الاتحاد العام، وذلك بحضور وفد سعودي، موضحاً أن شروط الانتخاب موجودة لهذه الأندية الأدبية السعودية، إضافة إلى النظر في إيجاد حل للخلاف بين الطرفين الموجودين في السودان بعد النظر في الوثائق المقدمة من كل طرف.

وعبّر الشاعر يوسف شقرة عن سعادته بوجوده في مؤسسة زايد بن سلطان الخيرية، مشيراً إلى أنه تم تحديد الموعد النهائي لاستضافة هذه الدورة في الجزائر، وإلى أن التنسيق الذي تم بيننا والتأجيل الذي كان بسبب ظروف الاتحادات، ومنها ظروف الوفد الفلسطيني وهو الغالي على الأمة العربية كلها، واجتماع الوفد السعودي، لذلك رأينا زحزحة الموعد، لنعطي أريحية تامة لبعض الوفود لدفع القوة لهذه الندوة وهذا اللقاء والتجمع العربي الذي بقي صامداً في وجه التغيرات المتتالية.

وتطرق شقرة إلى الاجتماعات والقرارات والمحاور التي سوف تصاحب الندوة، قائلاً: «وصلتنا أوراق بحثية لـ 24 أستاذاً (بروفيسور)»، موضحاً أنه ليس كل من يقدم ورقة سوف يدرج ضمن البرنامج، وإنما يدرج كمناقش أو حاضر في الندوة. وأضاف أن اللجنة اعتمدت 24 ورقة بحثية، بالإضافة إلى أمسيتين شعريتين لعدد من الشعراء.

واختتم حبيب الصايغ المؤتمر، مبيناً أن اجتماع الجزائر هذا سوف يكون متزامناً مع حضور لجنة تعديل النظام الأساسي، وذلك برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد مصر، وعضوية كل من الجزائر والسودان والأردن، مشيراً إلى أن حفل الافتتاح سوف يكرم فيه الفائزون بجائزة القدس، وهما الدكتور خليفة الوقيان من الكويت، والمستعرب المترجم جورج غريفوري من رومانيا.