سلطان القاسمي يشهد انطلاق «الشارقة للشعر الشعبي»

الشارقة (وام)
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر الثقافة، انطلاق مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الـ 13، والذي يقام بتنظيم من مركز الشارقة للشعر الشعبي التابع لدائرة الثقافة والإعلام، ويحمل شعار «القصيدة الشعبية.. وجدان أمة»، بمشاركة 38 شاعراً من 14 دولة.
بدأ الحفل بكلمة لراشد شرار، مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، رحب فيها بشعراء المهرجان والحضور، منوهاً إلى هذا الحنين الجارف للقاء الأحباب من مختلف الأقطار العربية، ومشاركتهم إبداعاتهم الشعرية الراقية، والتي تنقل ثقافات مختلفة: «نحاول جاهدين الاستفادة منها والانصهار فيها وتبادل الخبرات، آملين أن نسهم في الارتقاء بأمتنا العربية وحمايتها من كل الأفكار الهدامة، والمحافظة على هويتها ومنجزاتها الحضارية والإنسانية».
|
كما تضمنت فقرات الحفل لوحة شعرية لطلاب مدرسة العروبة، عبروا فيها عن حبهم لإمارة الشارقة، حاضنة الثقافة والأدب.
|