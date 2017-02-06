سلطان القاسمي يشهد انطلاق «الشارقة للشعر الشعبي»

الشارقة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر الثقافة، انطلاق مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الـ 13، والذي يقام بتنظيم من مركز الشارقة للشعر الشعبي التابع لدائرة الثقافة والإعلام، ويحمل شعار «القصيدة الشعبية.. وجدان أمة»، بمشاركة 38 شاعراً من 14 دولة.

بدأ الحفل بكلمة لراشد شرار، مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، رحب فيها بشعراء المهرجان والحضور، منوهاً إلى هذا الحنين الجارف للقاء الأحباب من مختلف الأقطار العربية، ومشاركتهم إبداعاتهم الشعرية الراقية، والتي تنقل ثقافات مختلفة: «نحاول جاهدين الاستفادة منها والانصهار فيها وتبادل الخبرات، آملين أن نسهم في الارتقاء بأمتنا العربية وحمايتها من كل الأفكار الهدامة، والمحافظة على هويتها ومنجزاتها الحضارية والإنسانية».

وأضاف: «يسعدنا في مركز الشارقة للشعر الشعبي، وفي عام إمارات الخير، أن تحمل الدورة 13 شعاراً بليغاً وهو القصيدة الشعبية «وجدان أمة»، مؤكدين أن القصيدة الشعبية هي طريق نحو الخير والارتقاء بوجدان الأمة، وتحث وتعمل دائماً على نشر الخير بكل معانيه، وما يحتويه من معانٍ للحب والسلام في ربوع وطننا العربي الكبير، وستظل القصيدة الشعبية دائماً أبداً شريان الأمة العربية الذي يرصد ويدون تاريخها بكل ما فيه، لتتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل». وألقى بعدها راشد شرار قصيدة بعنوان «أنبل رجل»، تحدث فيها عن المآثر الجميلة والصفات النبيلة السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة.

كما تضمنت فقرات الحفل لوحة شعرية لطلاب مدرسة العروبة، عبروا فيها عن حبهم لإمارة الشارقة، حاضنة الثقافة والأدب.