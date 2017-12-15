«ناسا» تعلن عن اكتشاف توأم لمجموعتنا الشمسية

الاتحاد نت

أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) عن اكتشاف نظام شمسي يشبه نظام مجموعتنا الشمسية بالتعاون مع مجموعة «جوجل».

وأضافت الوكالة أن النظام يتكون من 8 كواكب، تدور حول نجم، أطلقوا عليه اسم «كيبلر-90».

واستند الاكتشاف على معلومات رصدها تلسكوب الفضاء «كيبلر»، التابع لوكالة ناسا. ما أدى إلى إطلاق اسم «كيبلر- 90 آي» على هذا النظام المكتشف حديثاً.

ويكمل نظام «كيبلر- 90 آي»، دورة كاملة حول نجمه «كيبلر-90» في 14.4 يوما. وتقدر درجة حرارة السطح الساخن المواجه للنجم بنحو 425 درجة.

وقال علماء ناسا الذين اكتشفوا هذا النظام في مؤتمر صحفي، إن اكتشافهم يثبت أنه «يمكن للنجوم أن يكون لها أنظمة شمسية خاصة بها» وأن ما تم اكتشافه هو أول نجم تدور حوله قافلة من كواكب سيارة، أي تماماً مثل مجموعتنا الشمسية.