قرقاش: لقاء محمد بن زايد مع قادة «الإصلاح اليمني» يهدف إلى توحيد الجهود لهزيمة إيران



تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على «تويتر»: إن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع قادة حزب الإصلاح اليمني يسعى إلى توحيد الجهود لهزيمة إيران وميليشياتها الحوثية.. نراهن على الَحمية والولاء الوطني، وحزب الإصلاح اليمني أعلن مؤخراً فك ارتباطه بتنظيم الإخوان الإرهابي. وأمامنا فرصة لاختبار النوايا وتغليب مصلحة اليمن ومحيطه العربي، نعمل بمرونة وهدفنا أمن المنطقة واستقرارها». والقيادة السعودية هي بوصلة عملنا ضمن التحالف العربي وفِي مواجهة الإرهاب والأطماع الإيرانية، شراكتنا وجودية ومبدئية، ومعاً سننجح وننتصر.