تأجيل مباريات دور الـ16 للكأس

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الكرة تأجيل موعد إقامة دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة، والذي كان مقرراً إقامته يومي 28 و29 من الشهر الجاري، إلى موعد آخر سيتم تحديده في وقتٍ لاحق، وجاء قرار التأجيل بسبب مشاركة منتخبنا في بطولة كأس خليجي 23 في الكويت، المقررة من 22 من الشهر الجاري إلى 5 يناير المقبل.

ومن ناحية أخرى، قرر الاتحاد تغيير مواعيد إقامة مباريات الجولتين الثامنة والتاسعة من مسابقة دوري الدرجة الأولى، بحيث تقام مباريات الجولة الثامنة يومي 29 و30 ديسمبر الجاري، بينما تُقام مباريات الجولة التاسعة يومي 5 و6 يناير المُقبل. ودعت الأمانة العامة في الاتحاد، جميع أندية الدرجة الأولى، إلى مراجعة النظام الإلكتروني الخاص بالاتحاد، للحصول على جدول المباريات بعد التعديل.