أطقم إماراتية لإياب قبل نهائي كأس الأردن

دبي (الاتحاد)

كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، طاقم حكام دولياً، لإدارة مباراتي إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن «المناصير»، بناءً على طلب من الاتحاد الأردني.

ويدير الطاقم الدولي المكون من حكم الساحة عبدالله العاجل، يعاونه محمد أحمد يوسف مساعداً أول، وحسن المهري مساعداً ثانياً، وعادل النقبي حكماً رابعاً، مباراة الوحدات وشباب الأردن، والتي ستجمعهما مساء اليوم على استاد الملك عبد الله.

وتقام المباراة الثانية لذهاب الدور قبل النهائي مساء غد، وتجمع فريقي الجزيرة والفيصلي على استاد عمان الدولي، ويدير المباراة عادل النقبي حكم ساحة، ومحمد أحمد يوسف مساعداً أول، وحسن المهري مساعداً ثانياً، والحكم الرابع عبدالله العاجل.

وكانت آخر مشاركة لحكامنا الدوليين في المسابقات الأردنية، هي إدارة مباراة الفيصلي والجزيرة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الأردن «المناصير»، والتي أقيمت 8 ديسمبر الجاري، تحت قيادة حكم الساحة الدولي عمار الجنيبي، وبمعاونه أحمد الراشدي مساعد نخبة أول، وجاسم عبدالله آل علي مساعد نخبة ثانياً، وعبدالله ناجي حكماً رابعاً.