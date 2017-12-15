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مباراتان في ختام الجولة الرابعـة

الظفرة والنصر.. رغبة الفوز الأول أمام فرصة التأهل

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تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017

معتصم عبدالله (دبي)

في انتظار موعد المباراة المؤجلة بين فريقي الجزيرة المشارك في مونديال الأندية الإمارات 2017، وحتا ضمن المجموعة الأولى، تسدل مباراتي الظفرة والنصر ضمن المجموعة ذاتها، وشباب الأهلي دبي وضيفه الإمارات في المجموعة الثانية، الستار على الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي، التي تحتفل باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام.

وتتباين طموحات فريقي الظفرة أمام ضيفه النصر في المباراة الأولى، ما بين رغبة «أصحاب الأرض» في تحقيق الفوز الأول في المسابقة بعد التعادل 1-1 في الجولة الأولى أمام الجزيرة، والخسارة في مباراتين على التوالي أمام عجمان 1-3، والعين 1-7، وطموح «العميد» صاحب النقاط الأربع بالفوز على عجمان 3-0، والتعادل في الثانية أمام مضيفه حتا من دون أهداف، قبل الخسارة أمام الجزيرة في الثالثة 0-3، في الوصول برصيد نقاطه إلى 7 وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

ويدرك السوري محمد قويض مدرب الظفرة الذي جدد التأكيد على أن المشاركة في كأس الخليج تمثل فرصة لفريقه في تجهيز اللاعبين، لا سيما في ظل صعوبة المنافسة على بطاقات التأهل الأربع عن المجموعة إلى ربع النهائي، أن مهمته ستكون أكثر صعوبة في ظل تحقيق الفريق لانتصار وحيد في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، بالتفوق على الشارقة 2-0، في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

في المقابل، يعول الإيطالي برانديلي مدرب العميد، على عودة البرازيلي فاندرلي لقيادة هجوم «الأزرق» بعد قيده مجدداً في قائمة الفريق الأول بدلاً للمغربي عبد العزيز برادة، وستكون مباراة الليلة الأولى لفاندرلي بعد غيابه أكثر من شهرين بداعي الإصابة، حيث خاض أربع مباريات مع «العميد» في انطلاقة الموسم قبل أن يقيد النادي الإيطالي زاراتي كبديل في القائمة.

ويشعل فارق النقطة المباراة الثانية التي تجمع شباب الأهلي دبي صاحب النقاط الثلاث، بضيفه الإمارات برصيد 4 نقاط في المجموعة الثانية، وستكون مباراة الليلة فرصة سانحة أمام مهدي علي مدرب «الفرسان الثلاثة» لتحقيق الفوز الأول في المسابقة بعد التعادل في ثلاث جولات على التوالي، والأول مع فريقه الحالي، بعد درس الخسارة القاسية أمام مضيفه الوصل 0-3 في الظهور الأول ضمن الجولة الأخيرة للدور الأول لدوري الخليج العربي. ويعول «المهندس» على عودة البرازيلي لوفانور لقيادة هجوم الفريق بجانب لاعب الوسط ماجد حسن، بعد التعافي من الإصابة، لاستعادة ذاكرة الفوز الغائبة عن شباب الأهلي دبي في 9 مباريات على التوالي في مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي، منذ آخر انتصار أمام الإمارات بالذات في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي 4-0 على استاد راشد بدبي في 14 أكتوبر الماضي. ... المزيد
     
 

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