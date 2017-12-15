الظفرة والنصر.. رغبة الفوز الأول أمام فرصة التأهل

معتصم عبدالله (دبي)

في انتظار موعد المباراة المؤجلة بين فريقي الجزيرة المشارك في مونديال الأندية الإمارات 2017، وحتا ضمن المجموعة الأولى، تسدل مباراتي الظفرة والنصر ضمن المجموعة ذاتها، وشباب الأهلي دبي وضيفه الإمارات في المجموعة الثانية، الستار على الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي، التي تحتفل باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام.

وتتباين طموحات فريقي الظفرة أمام ضيفه النصر في المباراة الأولى، ما بين رغبة «أصحاب الأرض» في تحقيق الفوز الأول في المسابقة بعد التعادل 1-1 في الجولة الأولى أمام الجزيرة، والخسارة في مباراتين على التوالي أمام عجمان 1-3، والعين 1-7، وطموح «العميد» صاحب النقاط الأربع بالفوز على عجمان 3-0، والتعادل في الثانية أمام مضيفه حتا من دون أهداف، قبل الخسارة أمام الجزيرة في الثالثة 0-3، في الوصول برصيد نقاطه إلى 7 وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

ويدرك السوري محمد قويض مدرب الظفرة الذي جدد التأكيد على أن المشاركة في كأس الخليج تمثل فرصة لفريقه في تجهيز اللاعبين، لا سيما في ظل صعوبة المنافسة على بطاقات التأهل الأربع عن المجموعة إلى ربع النهائي، أن مهمته ستكون أكثر صعوبة في ظل تحقيق الفريق لانتصار وحيد في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، بالتفوق على الشارقة 2-0، في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

في المقابل، يعول الإيطالي برانديلي مدرب العميد، على عودة البرازيلي فاندرلي لقيادة هجوم «الأزرق» بعد قيده مجدداً في قائمة الفريق الأول بدلاً للمغربي عبد العزيز برادة، وستكون مباراة الليلة الأولى لفاندرلي بعد غيابه أكثر من شهرين بداعي الإصابة، حيث خاض أربع مباريات مع «العميد» في انطلاقة الموسم قبل أن يقيد النادي الإيطالي زاراتي كبديل في القائمة.