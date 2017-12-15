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اقترب من التأهل لدور الثمانية

«النواخذة» يتخلص من النتائج السلبية على حساب «الملك»
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تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017

فيصل النقبي (الفجيرة)

استعاد النواخذة ذاكرة الفوز مجدداً، بعد عدة أسابيع من النتائج السلبية، بالفوز على الشارقة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين في استاد الفجيرة مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، ليقترب للمرة الأولى في تاريخه من التأهل لدور الثمانية في المسابقة، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، فيما ظل الشارقة عند رصيده السابق نقطتين في المركز الأخير.

مرت الدقائق العشر الأولى هادئة من قبل الفريقين مع انتشار أفضل للاعبي النواخذة، حيث شكل الثنائي ياسين البخيت وأحمد إبراهيم خطورة من الأطراف، لكن دون تهديد حقيقي لمرمى عادل الحوسني.

ودخل لاعبو الشارقة في أجواء اللقاء ابتداء من الدقيقة 13، حيث سدد فاندر كرة قوية بيد الحارس محمد الرويحي.

وعاود ياسين البخيت تحركه السريع من الجانب الأيمن، ومرر كرة عرضية تصل لأحمد راشد، يسددها قوية تذهب قريبة من القائم الأيمن لمرمى الحوسني.

وأضاع المدافع عبدالله ناصر فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه، من كرة ركنية حيث ضلت الكرة طريق الشباك في الدقيقة 19. ... المزيد
     
 

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