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مسيرة الوصل تتوقف عند الرقم 27

ثلاثية تيجالي تعزز آمال «العنابي» أمام «الإمبراطور»
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تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017

مراد المصري (أبوظبي)

عزز الوحدة آماله مجددا بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما حقق فوزا ثمينا على الوصل بنتيجة 3-صفر، وذلك في المباراة التي أقيمت ليلة أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى الثانية لكأس الخليج العربي.

ورفع «العنابي» رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثالث مؤقتا في المجموعة الثانية، فيما بقي «الإمبراطور» في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

وفرض الأرجنتيني تيجالي نفسه نجما للقاء حينما سجل الأهداف الثلاثة، وذلك بعد تفاهم مميز مع زميله جوجاك الذي قدم له تمريرتين ذهبيتين، سجل منهما أول هدفين، ثم عاد وحول تمريرة مراد باتنا إلى هدف ثالث.

وتعد هذه أول خسارة للوصل الموسم الحالي في مختلف البطولات، حيث لم يخسر في 14 مباراة بين دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي قبل هذه المباراة، وأول خسارة إجمالا للفريق بعد 26 مباراة في كافة البطولات منذ الموسم الماضي، لتتوقف المسيرة القياسية للإمبراطور في المحطة رقم (27) أمام الوحدة.

جاءت المباراة مثيرة وسريعة في أغلب الفترات، وتميز الوحدة بسيطرته على الكرة في أغلب الفترات، فيما اعتمد الوصل على الانطلاقات السريعة والضغط على مدافعي «العنابي»، وكان صاحب التهديد الحقيقي الأول بعد لعبة مشتركة بين كايو ورونالدو مينديز، ليسددها الأخير قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس راشد عيسى وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 11. ... المزيد
     
 

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