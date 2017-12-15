«الأبيض» يواصل التحضيرات لمواجهة «أسود الرافدين»

وليد فاروق (دبي)

تصل اليوم إلى دبي بعثة المنتخب العراقي الأول، استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطني مساء بعد غد على استاد نادي الوصل بزعبيل في مباراة تجريبية «وحيدة» قبل خوض منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري، وحتى الخامس من يناير المقبل، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم معه السعودية وعمان والكويت الدولة المضيفة، في حين يلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية مع البحرين واليمن وقطر.

وتضم قائمة المنتخب العراقي 24 لاعباً استدعاهم باسم قاسم مدرب «أسود الرافدين» من أجل المشاركة في «خليجي 23،» وهم محمد كاصد، محمد حميد، جلال حسن، احمد إبراهيم، سعد ناطق، مصطفى ناظم، ريبين سولاقه، علي بهجت، نبيل صباح، وليد سالم، علاء مهاوي، أمجد عطوان، مهدي كامل، حسين علي، علي حصني، همام طارق، أيمن حسين، علاء عبد الزهرة، إبراهيم بايش، مهند علي، سجاد حسين، مهند عبد الرحيم، علي فائز وسعد عبد الأمير.

وعلى صعيد آخر، واصل منتخبنا الوطني تدريباته اليوم تحت قيادة جهازه الفني برئاسة الإيطالي البيرتو زاكيروني، على الملعب الفرعي بنادي الوصل، بمشاركة 23 لاعبا استعدادا للمباراة، وبعد الفقرات البدنية التي تشغل جانبا من التدريبات بدأ زاكيروني في تنفيذ بعض الأفكار التكتيكية التي تقوم على سرعة نقل الكرة، والتحول سريعاً من الدفاع إلى الهجوم، حيث بدأ واضحا أن السرعات سيكون لها حضور قوي ومؤثر على طريقة لعب المنتخب، وفي نفس الوقت، العمل على تحفيظ كل لاعب واجبات مركزه، وصنع مزيد من الانسجام بين جميع اللاعبين، خاصة في ظل وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد الذين ينضمون لتشكيلة «الأبيض» للمرة الأولى. وفي نفس الوقت، طغت روح الحماس والندية والتنافس بين جميع اللاعبين رغبة في إثبات جدارتهم بارتداء قميص «الأبيض» وإقناع زاكيروني بأحقيتهم في التواجد بقائمة المنتخب في «خليجي 23» خاصة وأن عدد الموجودين حاليا هو 23 لاعبا من المقرر أن ينضم إليهم خماسي فريق الجزيرة، عقب نهاية مشاركته في مونديال الأندية، علاوة على عمر عبد الرحمن «عموري» الذي يخضع لبرنامج تأهيلي ليكون العدد الإجمالي 29 سيختار منهم زاكيروني 23 لاعبا فقط للسفر إلى الكويت على أن يكون الإعلان النهائي للقائمة عقب مباراة العراق.