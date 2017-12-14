الحريري: التضامن العربي حاجة ملحة لحماية القدس

بيروت (وكالات)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري امس أن التضامن العربي بات حاجة ملحة اليوم لحماية القدس أكثر من أي وقت مضى.

وقال الحريري، في مستهلّ جلسة عادية لمجلس الوزراء عقدت امس في قصر بعبدا الرئاسي برئاسة ميشال عون رئيس الجمهورية، «اليوم وأكثر من أي يوم مضى، صار التضامن العربي حاجة لإنقاذ القدس لتبقى عاصمة لدولة فلسطين، وحاجة لمجتمعاتنا لوضع حد للحروب والنزاعات وفتح صفحة جديدة من التضامن العربي».

وأضاف «أنها مناسبة لنقول، إن القرار الأميركي ما كان ليحصل، لو لم تكن دول عربية كبيرة غارقة في حروب وصراعات، إلى حدّ أن ملايين المواطنين العرب تشردوا على صورة الشتات الفلسطيني».

وأضاف «موقف لبنان متقدم بشأن القدس، لان بين لبنان والقدس توأمة رسالة وإيمان، والدفاع عن القدس هو دفاع عن قيم بلدنا، بالسلام الحقيقي والعيش المشترك وحوار الأديان».