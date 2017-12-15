غارات إسرائيلية على أهداف في غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

شن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة أهداف للمقاومة في قطاع غزة، وقال شهود عيان إن المقاتلات الإسرائيلية قصفت عدة أهداف بمناطق متفرقة في قطاع غزة في حين سمع دوي انفجارات بعد تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية، ووفقا لتقارير صحفية فلسطينية محلية استهدف القصف موقع (البحرية) الفلسطينية غرب مدينة غزة بصاروخين ما أدى إلى حدوث أضرار مادية وحرائق بالمكان.

وأشارت التقارير إلى أن القصف استهدف أيضاً موقع «قريش» جنوب مدينة غزة فيما قامت المروحيات الإسرائيلية من نوع «أباتشي» باستهداف موقع «نتساريم» وموقع عسكري بمنطقة دير البلح وسط القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت امس ثلاث منشآت عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة.وادعى البيان أن «هذه المنشآت العسكرية تستخدم للتدريبات ولتخزين الأسلحة». ، وأضاف أن «الغارات جرت ردا على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة مساء الأربعاء».، وذكر مصدر أمني في غزة لوكالة فرانس برس أن «طائرات حربية إسرائيلية نفذت أكثر من عشر غارات جوية في ساعات الفجر الأولى استهدفت خلالها مواقع للمقاومة الفلسطينية»وأضاف أن هذه الغارات «أسفرت عن وقوع أضرار مادية كبيرة فيها وأضرار في عدد من منازل المواطنين المدنيين القريبة وإصابات بسيطة». وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن زوارق حربية إسرائيلية، شاركت، في تنفيذ عمليات قصف، وفي أعمال استطلاع ومطاردة في بحر غزة.في غضون ذلك، اتسعت رقعة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية.وذكرت المصادر أن نحو 70 متظاهرا أصيبوا بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات اندلعت في كل من نابلس ورام الله وطولكرم ضمن الاحتجاجات المتواصلة على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين في نابلس رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية وليد عساف الذي أصيب بقنبلة غاز في قدمه.

وقالت مصادر أمنية في قرية بورين قرب نابلس أن 10 مستوطنين من البؤرة الاستيطانية «جيفعات رونيم» هاجموا المواطنين ومنازلهم في المنطقة الشرقية من القرية إلا أن المواطنين تصدوا لهم وأجبروهم على التراجع بعد رشقهم بالحجارة.