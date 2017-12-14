58 قتيلاً بصفوف الميليشيات الانقلابية في الجبهات

عقيل الحلالي (صنعاء)

دفعت قيادة التحالف العربي في اليمن أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة الساحل الغربي حيث تواصل قوات الشرعية تقدمها صوب ميناء الحديدة الاستراتيجي والمطل على البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة الخوخة الواقعة جنوب الحديدة وحررتها قوات التحالف والشرعية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن التعزيرات التي تضم معدات وآليات عسكرية متطورة مكونة من اللواء الثالث دعم وإسناد بقيادة العميد نبيل المشوشي، واللواء الرابع بقيادة العميد هدار الشوحطي.

وذكرت المصادر أنه تم الدفع باللوائين إلى مدينتي حيس والتحيتا حيث تدور معارك شرسة بين ميليشيات الحوثي وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة بغطاء جوي كثيف من التحالف العربي.

وتزامن ذلك مع تقدم ميداني كبير لقوات الشرعية، المسنودة جواً من التحالف، في بلدتي موزع ومقبنة غرب محافظة تعز بهدف تأمين الطريق الساحلي الاستراتيجي الذي يربط بين تعز والحديدة. وأحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها الكاملة على مناطق تلة الخزان وقرية المزاردة في مقبنة بعد معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي. وشنت مقاتلات التحالف العربي أمس غارات على مواقع وأهداف للميليشيات في مقبنة وعلى الحدود بين مقبنة ومدينة حيس التابعة للحديدة. ودمرت الغارات الجوية جسوراً تربط بين مقبنة وحيس وآليات عسكرية للميليشيات وقتلت 12 من عناصرها، بحسب مصادر محلية وعسكرية.

كما استهدفت الغارات تعزيزات عسكرية للحوثيين في مدينة الجراحي شمال حيس، وأخرى قادمة من محافظة إب المجاورة من جهة الشرق، ودمرت آليات عسكرية ومخابئ أسلحة للميليشيات في مدينتي بيت الفقيه والدريهمي جنوب مدينة الحديدة. ووصف سكان محليون القصف الجوي على تعزيزات الحوثيين في الحديدة بالعنيف جداً، ورصدوا نحو 20 غارة نفذها التحالف على المتمردين مساء الخميس، بينما تحدثت مصادر إعلامية عن سقوط 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في الضربات الجوية.