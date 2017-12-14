أسطوانات «برينس» للبيع

نيويورك (أ ف ب)

ظهرت مجدداً أسطوانات «فينيل» من ألبوم «بلاك ألبوم» الذي كان برينس قد طلب إتلافه بعيد صدوره قبل 30 سنة.. وقد طرحت بعض النسخ على موقع «ريكوردميكا» لهواة التجميع، بسعر 15 ألف دولار. وكان النجم يريد في ديسمبر 1987 نشر أعماله بطريقة فريدة، من خلال إرسال أسطواناته إلى المتاجر الموسيقية سراً، من دون أن يظهر اسمه على الغلاف.

وأوضح جيف غولد، صاحب موقع «ريكوردميكا» الذي كان مسؤولاً في «وورنر» في السابق، أنه تلقى اتصالاً من موظف سابق في المجموعة أخبره أنه عثر على خمس نسخ، وقد طرح ثلاثاً منها للبيع على موقعه.