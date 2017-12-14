نجمة «الصخرة» على ممر المشاهير

لوس أنجلوس(أ ف ب)
دشن النجم الأميركي دوين جونسون، الملقب بـ «الصخرة»، نجمته، أمس الأول، على جادة المشاهير في هوليوود في كاليفورنيا، وحضر جونسون الذي بدأ مسيرته في رياضة كرة القدم الأميركية قبل الانتقال إلى المصارعة ثم مجال التمثيل، حفل التدشين برفقة خطيبته لورن هاشيين.
وقال النجم، البالغ من العمر 45 عاماً، للمعجبين المحتشدين لهذه المناسبة: «إن هذا التكريم هو ثمرة سنوات من العمل»، مشيراً إلى أنه يحتفي في العام 2018 بمرور 18 عاماً على بداياته في هوليوود، وهو قد بذل «جهداً جهيداً لكسب احترام» نظرائه.
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