نجمة «الصخرة» على ممر المشاهير

لوس أنجلوس(أ ف ب)

دشن النجم الأميركي دوين جونسون، الملقب بـ «الصخرة»، نجمته، أمس الأول، على جادة المشاهير في هوليوود في كاليفورنيا، وحضر جونسون الذي بدأ مسيرته في رياضة كرة القدم الأميركية قبل الانتقال إلى المصارعة ثم مجال التمثيل، حفل التدشين برفقة خطيبته لورن هاشيين.

وقال النجم، البالغ من العمر 45 عاماً، للمعجبين المحتشدين لهذه المناسبة: «إن هذا التكريم هو ثمرة سنوات من العمل»، مشيراً إلى أنه يحتفي في العام 2018 بمرور 18 عاماً على بداياته في هوليوود، وهو قد بذل «جهداً جهيداً لكسب احترام» نظرائه.

وكشف دوين الذي اختير «الرجل الأكثر إثارة في العالم»، و«النجم الأعلى أجرا في العالم»، على «إنستغرام»، إنه ولد دوين جونسون سنة 1972 بالقرب من سان فرانسيسكو، وهو أمضى طفولته بين هاواي وبنسيلفانيا، وقد شارك الممثل في 14 فيلماً في خلال 4 سنوات لا غير، ومن أبرز أعماله، «بايواتش»، و«فاست أند فيوريوس 8»، و«سان أندرياس».