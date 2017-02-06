واشنطن تبحث خفض تمويل قوات حفظ السلام الدولية

نيويورك (أ ف ب)

تعكف سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على إعداد اقتراح لإجراء مراجعة شاملة لقوات حفظ السلام الدولية من المرجح ان تقود إلى إنهاء وتقليص بعض البعثات، حسبما قال دبلوماسيون. ووعدت هايلي عندما تولت منصبها بإعادة تشكيل الأمم المتحدة «التخلص» مما وصفته بالنشاطات «التي عفا عليها الزمن» وسط نقاش في واشنطن بشأن التمويل الأميركي للمنظمة الدولية.

وخلال اجتماعات فردية مع سفراء مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، بحثت هايلي مسألة قوات حفظ السلام كأولوية لخفض التمويل للمشروع الأهم للأمم المتحدة، بحسب ثلاثة دبلوماسيين على اطلاع على النقاشات.

وصرح دبلوماسي في الأمم المتحدة «بشأن الإصلاحات، أعتقد أن هناك اهتماماً خاصاً بقوات حفظ السلام».