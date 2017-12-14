3 رواد يعيشون 139 يوماً في الفضاء

جيزكازان (أ ف ب)

عاد إلى الأرض أمس ثلاثة رواد فضاء، هم أميركي وروسي وإيطالي، على متن مركبة «سويوز» روسية بعدما أمضوا أكثر من أربعة أشهر في محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.. وحطّت المركبة في سهوب كازاخستان عند الساعة 8.37 بتوقيت جرينيتش، بحسب ما أظهرت صور نشرتها وكالة الفضاء الروسية، وذلك في برد قارس وحرارة تبلغ عشر درجات تحت الصفر، وبعد دقائق على هبوط المركبة، وصلت إلى المكان مروحيات لمساعدة الرواد على الخروج.

وكان الرواد الثلاثة أقلعوا من قاعدة بايكونور في كازاخستان في الثامن عشر من يوليو 2017 متجهين إلى المحطة التي تسبح في مدار الأرض على ارتفاع 400 ألف متر، وأمضوا هناك 139 يوماً «أجروا خلالها مئات التجارب في علوم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحياة والأرض» بحسب ما جاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وينطلق الأحد المقبل ثلاثة رواد، أميركي وروسي وياباني، ليحلّوا محل الثلاثة المغادرين في المحطة، حيث تعد محطة الفضاء الدولية من المجالات القليلة جداً التي تتعاون فيها واشنطن وموسكو، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.