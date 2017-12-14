جراح يحفر اسمه على كبد مريضين

لندن (أ ف ب)

اعترف جراح بريطاني يلاحق قضائياً في برمنغهام «وسط» بأنه حفر الحرفين الأولين من اسمه بالليزر على كبد مريضين كان يجري لهما عملية زرع في العام 2013.. فقد أقر سايمون برامهال البالغ من العمر 53 عاما بذنبه في تهمتين موجهتين إليه بتوجيه ضربات والتسبب بجروح بفعل تدوينه الحرفين الأولين من اسمه وشهرته «س ب» على كبد مريضين، وهنا تحت التخدير وبلا موافقتهما، وذلك خلال عمليتين في مستشفى الملكة اليزابيث في برمينغهام العام 2013.

ولهذه الغاية، استعان الطبيب الجراح بتقنية الليزر بغاز الأرغون، وهي أداة مستخدمة في الجراحة خصوصا لتفادي حالات النزيف.

واكتشفت هذه الأحرف خلال عمليات متابعة للمريضين وفق وسائل الإعلام البريطانية، وقد منح القضاء للطبيب الحق في البقاء طليقاً بموجب كفالة إلى حين صدور حكم الإدانة المرتقب في 12 يناير.

وأشار المدعي العام توني بادنوتش خلال الجلسة إلى أن هذه القضية خارجة عن المألوف ومعقدة، معتبرا أنها قضية «لا سابق لها قضائياً في القانون الجنائي.. وأضاف «الإقرار بالذنب يوازي الموافقة ليس فقط على أن ما اقترفه مناف للأخلاق لكنه أيضا مدان جنائياً».ولفت المدعي العام إلى أن هذه الأفعال ارتكبها الطبيب «عمداً وهو مدرك».