الكبيسي ينحت «تراتيل الحرب والسلام»

غالية خوجة (دبي)

«حاولتُ أن أصنع من هذه الفوبيا شيئاً جميلاً برغم كل القبح»، هكذا قال الفنان العراقي معتصم الكبيسي في قاعة المعارض بمؤسسة العويس الثقافية بدبي، بينما منحوتاته تقف متحاورة مع (تراتيل الحرب والسلام)، المعرض الذي افتتحه، أول من أمس، الأديب عبد الغفار حسين عضو مجلس أمناء مؤسسة العويس، والأديب والإعلامي عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة علي بن سلطان العويس الثقافية، وبحضور عدد من أعضاء المؤسسة، منهم الأديب د. محمد عبد الله المطوع، والفنانون والمثقفون والإعلاميون.

تنوعت أسماء الأعمال البرونزية لتعكس الثيمة الموضوعية للحرب بأشكالها كافة، ومنها الحرب على العراق، التي تذكّرنا، بلا شك، بحروب عالمية عاشتها الدول في القرن التاسع عشر، واستمرت بحضورها إلى الزمن المعاصر بطريقة مختلفة، هادفة إلى تدمير الحضارة والإنسان، وهذا ما عكسته تماثيل (الإرهاب) وأدواته من دبابات وأسلحة وشخوص عسكرية اتسمتْ تشكيلاتها بثيمة فنية، أهمها حجم الرؤوس الصغيرة، أو المفقودة، قياساً بحجم الجسد المنتفخ، ويشير عدم التناسب إلى أن الحروب وصانعيها بلا عقل ولا تفكير ولا وعي ولا إنسانية، وتظل آثارها باقية في شخصيات الضحايا بحالات متنوعة، منها منحوتة (الترقّب) بأبطالها الثلاثة الذين تبدو عليهم ملامح الخوف والقلق، ومنحوتة أخرى بعنوان (تغييب) التي تبدو فيها عربة الرضيع بلا (رضيع)، بما فيها من دلالات على فقدان المستقبل، بينما يبدو (اللاجئون) في أعمال أخرى كبريتاً محترقاً، ويظهرون في منحوتة (سراب) محشورين في قارب تائه في الصحارى، وأجسادهم تعكس الهول، كما يعكس القارب اللا اتجاه، وتصل الحرب إلى الخيول التي فقدتْ قوائمها، وتركت لعيونها أن تشخَص في (سراب) آخر من الدمار والوجود.

يقول معتصم الكبيسي عن تأطيره لبعض منحوتات الخيول: «العمل الفني يحتاج صيغة وطريقة، واللمسات الأخيرة إذا لم تُدرَس بشكل صحيح تُحطّم العمل، أردتُها جداريّة للخيول».