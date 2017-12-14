«مثلث الحب» في «بحر الثقافة»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

«يعد الحب من أشد العواطف الإنسانية حضوراً وتأثيراً في الحياة، فهو يشغل العقل والقلب والحواس»، جاء هذا الوصف في سياق محاضرة لـ «ندى أبو حليقة» بعنوان «مثلث الحب» أول أمس في «مؤسسة بحر الثقافة»، وذلك برعاية الشيخة روضة بنت خالد آل نهيان، وقدمت الضيفة لميس أبو حلقية من مؤسسة بحر الثقافة.

وقالت المحاضرة، إن مثلث الحب قائم على ثلاثة عناصر: الألفة، والشغف، والالتزام، مبينة أنه لا يوجد حب كامل، وإن وجد لا يدوم.

واستشهدت أبوحليقة بعدد من الأدباء والمفكرين الذين تحدثوا في موضوع الحب، ومنهم ابن حزم الأندلسي وفولتير، وباولو كويلو، ونيتشه، وإفلاطون، وعنترة وقيس وحبه ليلى، وبينت أن الحب بحاجة إلى الرعاية والتجديد من الطرفين بالتفاهم والوفاء والمكاشفة، وإعادة إحياء الشغف.

واختتمت المحاضرة بقول جبران خليل جبران: «أحبوا بعضكم بعضا، ولكن لا تحيلوا الحب إلى قيد، بل أتيحوا له بالأحرى أن يكون بحراً يموج بين شطآن أرواحكم».