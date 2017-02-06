عائلات سورية تغادر إلى أميركا من بيروت



تاريخ النشر: الإثنين 06 فبراير 2017 بيروت (أ ف ب) غادرت عائلات سورية أمس، مطار بيروت في طريقها إلى أميركا بعد تعليق القضاء الأميركي العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول الأراضي الأميركية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن «شركات الطيران العاملة في المطار بدأت اعتباراً من أمس، بالسماح لرعايا الدول السبع.. بالتوجه إلى الولايات المتحدة على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والأجنبية تطبيقاً لقوانين السفر العالمية». وأضافت «غادر بيروت عدد من العائلات السورية الحاملة وثائق رسمية تخولها دخول الأراضي الأميركية متوجهة إلى هناك عن طريق بعض الدول الأوروبية والعربية». وأكد مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط استئناف السماح لمواطني الدول السبع بالسفر إلى الولايات المتحدة.