تركيا تعتقل مئات المشتبهين في حملة ضد «داعش»

اسطنبول (أ ف ب)

اعتقلت الشرطة التركية أمس، مئات الأشخاص، بينهم أجانب للاشتباه بارتباطهم بتنظيم «داعش» إثر مداهمات في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من شهر على الاعتداء الدامي على الملهى الليلي في اسطنبول الذي تبناه التنظيم الإرهابي. وهذه أكبر عملية للشرطة التركية حتى الآن ضد «داعش» منذ الهجوم ليلة رأس السنة على ملهى رينا الذي قتل فيه 39 شخصاً.

وأوقفت الشرطة أكثر من 400 شخص بينهم أجانب وأشخاص يشتبه في تدبيرهم اعتداءات في تركيا كما ذكرت وسائل إعلام تركي أنه تم توقيف 423 شخصاً. وذكرت وكالة «دوغان» أنه تم خلال العملية اعتقال 150 في شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد و47 في مدينة غازي عنتاب قرب الحدود السورية. واعتقلت السلطات 60 شخصاً آخرين معظمهم أجانب في أربعة من أحياء أنقرة فيما أُوقف العشرات في بورصة غرباً وبنغول شرقاً.

أما في أزمير فقد اعتقل تسعة يشتبه بسفرهم إلى سوريا والتخطيط لهجمات في المدينة. وأحد الموقوفين في أزمير سوري يعتقد أنه كان على اتصال مع مهربين لمساعدة عناصر من «داعش» على الفرار إلى أوروبا.

وفي اسطنبول ومحافظة كوجالي المجاورة، اعتقلت الشرطة 18 للاشتباه بتخطيطهم للقيام بهجمات. فيما اعتقل 14 من الأجانب، بينهم عشرة أطفال سيتم ترحيلهم من البلاد.

وقررت محكمة في اسطنبول الجمعة الماضي توقيف أكثر من عشرة أشخاص قبل المحاكمة المقررة حول الاعتداء في الملهى وبينهم زوجة ماشاريبوف زارينا نور اللهييفا.

وقالت للمحققين بحسب بيان نشر في وسائل الإعلام التركية أنها «لم تكن على علم» بما كان يخطط له زوجها «وان معظم الاتهامات ضدها غير صحيحة». وشهدت تركيا في 2016 سلسلة هجمات نسبت الى تنظيم الدولة الإسلامية أو إلى المتمردين الأكراد، أوقعت مئات القتلى.

ولطالما واجهت تركيا اتهامات من قبل حلفائها الغربيين بعدم بذل جهود كافية لوقف تدفق الجهاديين عبر حدودها أو للحد من ظهور خلايا «داعش» في مدنها.

وتنفي تركيا هذه الاتهامات مؤكدة أنها أدرجت «داعش» كمجموعة إرهابية منذ العام 2013. لكن مراقبين يشيرون إلى أن تركيا كثفت في الأشهر الماضية حملتها ضد التنظيم ويلفتون إلى أن اعتقال مشاريبوف على قيد الحياة قد يزودها بمعلومات قيمة.