زخارف وتذهيب في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة



تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017 الشارقة (الاتحاد) ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية في دورته التاسعة عشرة، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام، نظم مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة عدداً من الورش الفنية منها: ورشة «الخط اللاتيني»، بإشراف محمد النوري، ورشة «الحلية الشريفة» للفنان أيدن غازي- تركيا، ورشة «الزخرفة التركية -الربكوكو» للفنانة نازلي، ورشة «زخرفة السليمي»، بإشراف مصعب شامل، ورشة «فن خط وتذهيب المصاحف المملوكية» للفنان المصري أحمد فارس، ورشة «لمحات من فن المنياتور» للفنانة التركية ياسمين قادري.