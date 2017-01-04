  • الخميس 07 ربيع الآخر 1438هـ - 05 يناير 2017م
  11:07     الأمن التركي يوقف مشتبهين بعلاقتهم بهجوم الملهى الليلي    
إرسالاً
قراءة
تعليقا

زخارف وتذهيب في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية في دورته التاسعة عشرة، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام، نظم مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة عدداً من الورش الفنية منها: ورشة «الخط اللاتيني»، بإشراف محمد النوري، ورشة «الحلية الشريفة» للفنان أيدن غازي- تركيا، ورشة «الزخرفة التركية -الربكوكو» للفنانة نازلي، ورشة «زخرفة السليمي»، بإشراف مصعب شامل، ورشة «فن خط وتذهيب المصاحف المملوكية» للفنان المصري أحمد فارس، ورشة «لمحات من فن المنياتور» للفنانة التركية ياسمين قادري.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا