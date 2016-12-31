مصر: السجن لـ127 متهماً في 3 قضايا عنف

القاهرة (وكالات)

عاقبت محكمة جنايات القاهرة 127 متهماً بالسجن فترات مختلفة أمس لإدانتهم في ثلاث قضايا احتجاجات شابها العنف.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة التي عقدت جلساتها في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة عاقبت 26 متهماً حضورياً بالسجن المشدد سبع سنوات و78 غيابياً بالسجن المشدد عشر سنوات في إعادة محاكمة في قضية احتجاج وقع في حي الظاهر بالعاصمة في يوليو 2013. وأضاف أن شخصين قتلا وأصيب تسعة آخرون خلال الاحتجاج. وقال المصدر، إن المحكمة غرمت كل محكوم عليه 20 ألف جنيه (1095 دولاراً)، مشيراً إلى أن المحكوم عليهم غيابياً مخلي سبيلهم ولم يحضروا الجلسة.

وقال المصدر، إن المحكمة قضت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة، ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وفي قضية احتجاج عنيف ثانية، عرفت إعلامياً بقضية اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر عاقبت المحكمة ثمانية متهمين حضورياً بالسجن المشدد سبع سنوات و13 آخرين غيابياً بالسجن المؤبد، كما غرمتهم 20 ألف جنيه لكل منهم ومراقبة خمس سنوات، وقال المصدر إن الاحتجاج وقع بعد فض اعتصامين في القاهرة والجيزة لمؤيدي جماعة الإخوان الإرهابية.