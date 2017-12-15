«كليفلاند كلينك أبوظبي» يجري أول عملية زرع قلب في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

شهد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، حدثاً تاريخياً، إذ نجح أطباؤه في إتمام أول عملية زرع قلب في دولة الإمارات، لمواطن إماراتي، يبلغ من العمر 38 عاماً، وذلك من متبرع توفي داخل الدولة، قام بالتبرع بجميع أعضائه.

أجريت الجراحة على يد فريق، ضم أربعة من الجراحين في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، وهم: الدكتور راكيش سوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة، والدكتور يوهانس بوناتي، رئيس معهد القلب والأوعية الدموية، والدكتوران ستيفان سانجر وجهاد الرماحي الاختصاصيان المساعدان في جراحة القلب. واستمرت العملية لـ6 ساعات، امتدت بين مساء الثلاثاء الواقع 5 ديسمبر والساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وتكللت الجراحة بالنجاح ويتعافى المريض حالياً في المستشفى.

وكان المريض يعاني من حالة متأخرة من قصور القلب، عندما أُدرج اسمه على قائمة الانتظار، بعد فترة قصيرة من صدور المرسوم الذي يجيز عمليات زرع الأعضاء من متبرعين متوفين في دولة الإمارات، وتم زراعة القلب للمريض من متبرع توفي داخل الدولة، وقام بالتبرع بجميع أعضائه، وهي المرة الأولى التي تتم بها زراعة أعضاء من متبرعين متوفين من داخل الدولة أيضاً.

وقال معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن ما تحقق اليوم في أبوظبي هو إنجاز تاريخي، يضاف إلى السجل الحافل لإنجازات الدولة، وهو دليل واضح على النقلة النوعية التي وصل إليها قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، في ظل القيادة الرشيدة التي استثمرت الجهد والوقت، لينعم سكان الدولة بمثل هذه الخدمات المتميزة ذات المستوى العالمي، والتي أصبحت اليوم متاحة في إمارة أبوظبي».