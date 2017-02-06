دبلوماسي فلسطيني يستبعد قطع المساعدات الأميركية

رام الله (الاتحاد)

استبعد السفير الفلسطيني لدى واشنطن معن عريقات قطع المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية في عهد الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب.

وقال عريقات لوكالة «معا» الفلسطينية:«هناك قناعة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن الإدارة، بأن المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين مهمة جدا، ومن المستبعد أن يتم إيقافها من قبل إدارة ترامب لأن هذه المساعدات تذهب لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للشعب الفلسطيني ودعم الأجهزة الأمنية». لكن عريقات أشار إلى إمكانية تقليص هذه المساعدات أو وضع شروط إضافية عليها، متوقعا إعلان قيمة المساعدات الأميركية للسلطة لعام 2017 خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عريقات إن إدارة ترامب أبلغت السلطة رسميا بأنها تريد إجراء مراجعة قانونية لمبلغ الـ 221 مليون دولار الذي قررت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تحويله للسلطة قبيل مغادرتها بساعات وتسلم ترامب مقاليد الحكم.