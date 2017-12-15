الشيخة فاطمة «نصيرة الأسرة» في تقدير أممي جديد

جنيف (وام)

منحت المنظمة العالمية للأسرة «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لقب «نصيرة الأسرة» ، في تقدير أممي جديد وتثمينا لجهودها الكبيرة في دعم استقرار الأسرة، وذلك خلال الافتتاح الرسمي لاجتماعات قمة المنظمة العالمية للأسرة، والتي عقدت أمس، في قاعة الإمارات بمقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف، والتي تشارك فيها مؤسسة التنمية الأسرية بوفد رسمي برئاسة معالي علي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية.

كما تم أمس في جنيف الإعلان عن إطلاق جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للأسرة لتكون هذه الجائزة الوسيلة والمنصة المهمة لإبراز التجارب الأسرية الناجحة والممارسات المتميزة على مستوى العالم.

نموذج إنساني مسؤول

وأشادت الدكتورة ديسي كاسترا رئيسة المنظمة العالمية للأسرة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرامية إلى الاهتمام بالأسرة ودعم كافة الجهود لمزيد من الاستقرار والتلاحم والتعاون بين أفرادها ليس على النطاق الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط وإنما على المستوى الدولي كذلك.