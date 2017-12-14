«أكراد سوريا».. تعزيز التحالفات ضد التهديدات

القامشلي (أ ف ب)

مع اقتراب انتهاء المعارك ضد تنظيم «داعش» في سوريا، يخشى الأكراد، حلفاء واشنطن الأبرز ضد الإرهابيين، أن تعرض الولايات المتحدة عنهم وتدير لهم ظهرها، وتتركهم وحيدين أمام تهديدات عدة على رأسها تركيا.

وبعد سياسة تهميش اتبعتها الحكومات السورية ضدهم طوال عقود، تصاعد نفوذ الأكراد في سوريا، بدءاً من عام 2012، وعملوا على تمكين «إدارتهم الذاتية» في مناطق سيطرتهم في شمال وشمال شرق البلاد، فأعلنوا «النظام الفيدرالي» وبنوا المؤسسات على أنواعها، وأجروا انتخابات لمجالسهم المحلية.

وشكلت وحدات «حماية الشعب الكردية» رأس حربة المعارك ضد تنظيم «داعش» لسنوات، ورأت فيها الولايات المتحدة القوى الأكثر فعالية لمواجهة الإرهابيين. وقد تمكنت من طردهم من مناطق واسعة، أبرزها مدينة الرقة، معقلهم في سوريا سابقاً.

وفي مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، يقول رافع إسماعيل، البالغ من العمر 37 عاماً: «نتخوف من أن تستخدمنا أميركا كورقة في يدها، وحين تنتهي من عملها تنسانا»، مشيراً إلى تجربة كردستان العراق الذي طالما دعمته واشنطن، لكنها عارضت استفتاء على الاستقلال أجراه الإقليم أخيراً، وكانت له تداعيات سلبية جداً على أكراد العراق.