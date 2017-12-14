«مُسرِّع الأمن المعلوماتي».. مبادرة بريطانية لمكافحة التجسس الإلكتروني

لندن (أ ف ب)

بدأت بريطانيا بفتح مجال مكافحة التجسس الإلكتروني أمام الشركات الحديثة والمتمرسين في المجال بهدف توفير حماية أفضل من قراصنة المعلوماتية، وإن كان الأمر لا يخلو من مخاطر، وفق خبراء.

وفي ديسمبر، عرض المركز الوطني للأمن المعلوماتي الذي أنشئ في بداية السنة، ضمن مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية، مشروع «مسرِّع الأمن المعلوماتي»، الذي يمثل حاضنة للمشاريع.

وحضر المناسبة مستثمرون وصحفيون ورواد أعمال تمكنوا من إلقاء نظرة على ما يجري في الكواليس، والتعرف على بعض أحدث الأسلحة التي تستخدمها الشركات الخاصة في حربها ضد الجريمة المعلوماتية.

ويقول المدير المساعد في مجال النمو وكفاءات الأمن المعلوماتي «كريس أنسور»: «إن الهدف من مشروع مسرِّع الأمن المعلوماتي هو إقامة صلة بين مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية، الذي يقدم النصح ضد التهديدات المعلوماتية، وقطاع التكنولوجيا المتقدم الشاب والمفعم بالنشاط».