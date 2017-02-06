الرباط (أ ف ب)

أعلن الوزير المنتدب في الخارجية المغربية ناصر بوريطة أن المغرب الذي انضم مجدداً إلى الاتحاد الأفريقي أخيراً «لن يعترف أبداً» بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وقال بوريطة في مقابلة مع موقع «لو ديسك» الإخباري «لا يعترف المغرب ولن يعترف أبدا بهذا الكيان المزعوم، ليس ذلك فقط، بل سيكثف الجهود ليجعل الأقلية الصغيرة من الدول وخصوصا الأفريقية التي لا تزال تعترف بالجمهورية الصحراوية تغير موقفها انسجاماً مع الشرعية الدولية والحقائق الجيوسياسية».

وأكد أن «عـــودة المغرب إلى الأسرة المؤسساتية القارية لن تبدل في شيء مواقفنا الراسخة في ما يتعلق بان الصحراء جزء من المغرب».

وقال مصدر دبلوماسي كبير لفرانس برس أن «داعمي البوليساريو قاموا بكل شيء طوال أشهر لمنع عودتنا، حتى اللحظة الأخيرة»، معتبراً «أنهم يسعون اليوم إلى إظهار هذا الفشل في مظهر النجاح».