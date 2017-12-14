أطباء بلا حدود: 6700 من الروهينجا قتلوا في ميانمار

رانجون (أ ف ب)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أمس أن 6700 من أفراد الروهينجا على الأقل بينهم 730 طفلا، قتلوا خلال الشهر الأول من الحملة العسكرية في غرب ميانمار، وهذه أعلى حصيلة للقتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت في 25 أغسطس الماضي وأدت إلى أزمة لجوء ضخمة مع فرار أكثر من 620 ألفا من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلادش خلال فترة ثلاثة أشهر.

وقالت المنظمة إن «6700 من أفراد الروهينجا وفق أكثر التقديرات تحفظا قتلوا بما في ذلك 730 طفلا تقل أعمارهم عن الخمس سنوات». وأجرت المنظمة ستة تحقيقات شملت أكثر من 11,426 شخصا في مخيمات الروهينجا خلال الشهر الأول من اندلاع الأزمة.

وصرح سيدني وونج مدير أطباء المنظمة «التقينا ناجين من العنف في ميانمار الذين يقيمون حاليا في مخيمات مكتظة وتفتقر الى الشروط الصحية في بنجلادش».

وأضاف أن «ما اكتشفناه مروع سواء في عدد الذين تحدثوا عن مقتل احد افراد العائلة نتيجة للعنف أو الطرق المروعة التي قيل انهم قتلوا أو أُصيبوا بجروح خطيرة فيها».