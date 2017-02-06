اعتقال روسي داعشي خطط لعمليات إرهابية في مصر

القاهرة (وكالات)

أمرت النيابة المصرية بحبس مواطن روسي بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي واعتزامه تنفيذ عمليات إرهابية لصالح التنظيم في مصر.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المواطن الروسي الذي يدعى «ا. ن.» 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكان مواطنو منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة قد اشتبهوا في مواطن روسي يقيم بالمنطقة منذ شهور، ويأتي بأفعال غريبة ويجلب معه لشقته حقائب كبيرة يومياً. وعلى الفور تم إبلاغ الأمن الوطني الذي بدأ في مراقبة المواطن الروسي.

وكشفت التحريات أن الروسي يتبع تنظيم داعش الإرهابي، وسافر لسوريا عبر تركيا، وهناك تم تكليفه بالسفر لمصر للقيام بعمليات إرهابية لصالح التنظيم. وبمداهمة شقته عُثر على مراسلات بينه وبين قيادات التنظيم عبر حاسوبه الآلي، كما عُثر على صور تجمعه بزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، وباقي قيادات التنظيم، وعدة تكليفات وأوامر من قيادات التنظيم له. وتبيّن أن المتهم له اسم حركي هو «عبد الحميد رسلان». وعُثر بمنزله على ملابس مموهة، وهي نفس الملابس التي يرتديها عناصر التنظيم.

تم القبض على المتهم وإبلاغ السفارة الروسية. وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.