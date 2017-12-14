مطالبات فلسطينية بمحاسبة «الجزيرة القطرية» ومقدم برامجها فيصل القاسم

أبوظبي (موقع 24)
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قناة الجزيرة القطرية بضرورة وقف كل برامجها وأنشطتها التطبيعية الإعلامية التي تستضيف فيها متحدثين إسرائيليين وتدخلهم إلى البيوت العربية، وتمنحهم المساحة الكافية للحديث وبث أطروحاتهم المزورة.
وطالبت النقابة في بيان لها بمحاسبة فيصل القاسم مقدم برنامج (الاتجاه المعاكس)، ووقف البرنامج وكل أنشطة الجزيرة الإعلامية التطبيعية، بما ينسجم مع مواقف نقابة الصحفيين، وقرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب في دورته التي عقدت في بغداد وانتهت قبل يومين.
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وشددت النقابة على ضرورة التزام كل وسائل الإعلام والفضائيات الفلسطينية والعربية بمواقفها الرافضة للتطبيع ومع مواقف اتحاد الصحفيين العرب، وأن النقابة ستكون بالمرصاد لكل من يتجاوز هذه المواقف ويخرق هذه القرارات وخاصة في الظروف الراهنة التي نتطلع معها إلى وقفة جدية وملتزمة من كل وسائل الإعلام رفضاً لقرارات الأميركي ترامب ولهجمة الاحتلال الشرسة على عاصمتنا الأبدية.
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وقال عيد: «إن كيدار كان قد طالب في وقت سابق باغتصاب الفلسطينيات من أمهات وأخوات وبنات المقاومين الذين يتم اعتقالهم، علناً خلال حرب عام 2014، وإن استضافته سقوط أخلاقي ووطني وقومي وانحدار مهني ومخالفة لمعايير الأخلاق المهنية».
وأضاف: «لن أتطرق لمضمون الحلقة وما قدمته من خدمة مجانية لمدافع عن جرائم حرب إبادية»، معتبراً أن الجزيرة ساعدت إسرائيل على تبييض جرائمها التي اعتبرتها منظمات حقوقية عالمية أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتابع عيد: «لقد تخطت بهلوانيات فيصل القاسم الخطوط الحمراء، وإن كانت تعبر أيضاً عن سياسة عامة للقناة تم الدفاع عنها في مقالة في صحيفة هآرتس الصهيونية لمدير مكتب القناة في فلسطين قبل شهرين»، في إشارة لمقالة كتبها مدير مكتب القناة وليد العمري رفضاً لقرار إغلاق مكاتب القناة القطرية في إسرائيل، حيث أكد العمري أن الجزيرة استضافت مسؤولين إسرائيليين لنقل وجهات نظرهم للعرب.