قطر وإسرائيل.. «يد واحدة» ضد العرب

أحمد مراد (القاهرة)
على مدى الـ 20 عاماً الماضية، اعتاد النظام الحاكم في قطر على الترويج لأكذوبة مساندته للقضية الفلسطينية، والتنديد بممارسات إسرائيل العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفي الحقيقة كان يخفي وراء هذه الشعارات الزائفة علاقات مشبوهة سياسية واقتصادية ودبلوماسية جمعته مع الكيان الصهيوني على حساب المصالح والحقوق العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة.
وفي سطور التقرير التالي ترصد «الاتحاد» بعض ملامح التعاون الإسرائيلي القطري في مختلف المجالات:
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ويذكر أنه في الفترة التي أعقبت أحداث 25 يناير في مصر، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل من خلال خط الأنابيب الواقع في سيناء بعد أن قام مجهولون بتفجيره مرات عديدة، حينها قامت السلطات القطرية بعملية إسعاف سريعة لإسرائيل من خلال ضخ الغاز الطبيعي لها عوضاً عن توقف الغاز المصري.
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