الحريري: لن نحيد عن علاقاتنا المميزة مع السعودية ودول الخليج والعالم العربي

بيروت (وكالات)
أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن لبنان لديها ثوابت في تحالفاتها وصداقاتها الإقليمية، «كما أننا مؤمنون بعلاقاتنا المميزة مع المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج والعالم العربي، وهذا أمر لن نحيد عنه»، مشدداً على أنه سيتابع موضوع الالتزام بسياسة النأي بالنفس وسيكون أول من ينتقد أي خروج عن هذا الالتزام. وأوضح الحريري - في تصريح أمس، خلال استقباله حشداً من عائلات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية - أنه للمرة الأولى يتم اتخاذ قرار بالنأي بالنفس في مجلس الوزراء بعدما كان الأمر يقتصر في السابق على بيانات ونتائج حوارات، لافتاً إلى أن «اليوم كل المكونات السياسية التزمت بقرار مجلس الوزراء بالنأي بالنفس، وهذا ما يميزه عن كل ما صدر في السابق بهذا الشأن».
وقال الحريري: لقد سبق أن أعلنت أن سعد الحريري سيكون أول من ينتقد أي خروج عن هذا الالتزام، موضحاً أنه حدثت تصريحات من هنا وخروقات من هناك، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف من هذا القبيل، كما أن الدولة ستقوم بكل ما يلزم وعلى الجميع أن يتعاون، وإلا سنظهر للعلن من يريد مصلحة لبنان ومن يريد الإضرار بلبنان، وأضاف قائلاً: «نعيش اليوم في منطقة مشتعلة وآخر مظاهر هذه الحرائق إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، فهل يجب علينا في مثل هذه الظروف أن نتعقل أم أن نتخذ السياسات الهوجاء ونحرض الناس على الخلاف؟».
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