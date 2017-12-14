إرهابي جزائري يسلم نفسه للسلطات العسكرية



تاريخ النشر: الجمعة 15 ديسمبر 2017 الجزائر (د ب أ) أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن إرهابيا سلم نفسه صباح أمس، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد. وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الأمر يتعلق بالمدعو «أبو موسى» الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012، وأشارت إلى أن هذا الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنة ذخيرة مملوءة، وقنبلتين يدويتين، وثلاث قذائف هاون، وقالت وزارة الدفاع، إن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى عزم وإصرار قواتها على الحفاظ على أمن الجزائر وحماية الحدود الوطنية.