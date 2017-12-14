تعاون خليجي بريطاني في مكافحة الجريمة الإلكترونية

لندن(وام)

ناقش مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة البريطانية لندن سبل التعاون في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز خطوط الدفاع الإلكتروني. جاء ذلك خلال اجتماع بين الجانبين بشأن الأمن السيبراني بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية ووزارتي الخارجية والداخلية بالمملكة المتحدة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأن دول مجلس التعاون تولي اهتماما كبيرا لتطوير القدرات وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية. وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها دول المجلس لمكافحة الجريمة الإلكترونية وإنشاء الهيئات والإدارات المختصة بالأمن السيبراني.