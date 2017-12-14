السعودية: إغلاق قضية «رافعة الحرم» وتبرئة مجموعة بن لادن

الرياض (د ب أ)

أفادت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس بأن قضاة بمكة المكرمة انتهوا من تدقيق الحكم الصادر في أكتوبر الماضي بشأن حادثة رافعة الحرم وأيدوا الحكم الصادر ببراءة المتهمين ومجموعة بن لادن، وبات الحكم نهائياً، ونقلت صحيفة «عكاظ» عن مصادر لها قولها إن المحكمة استندت في حيثيات حكم البراءة إلى أن اليوم الذي سقطت فيه الرافعة كان عطلة رسمية وكانت الرافعة في وضعية سليمة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تأكد أنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة.

وأضافت الدائرة القضائية أن الريح هي السبب بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة. وكان خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر عام 2015 بفرض عقوبات على مجموعة بن لادن للبناء المكلفة بتوسيع الحرم المكي، وذلك بعد حادث سقوط إحدى الرافعات في المسجد الحرام ما تسبب في مقتل 110 أشخاص على الأقل وإصابة 209 آخرين بجروح قبل نحو عشرة أيام من بدء موسم الحج.