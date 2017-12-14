القوات السعودية والأردنية تختتم فعاليات التمرين العسكري المشترك «سحاب 2»

الرياض (وكالات)

اختتمت أمس، بالمملكة العربية السعودية، فعاليات التمرين العسكري المشترك «سحاب 2» بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المشرف العام على التمرين اللواء أحمد المقرن تأكيده على أهمية هذه التمارين في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورفع المستوى التدريبي في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، سواءً كانت كيميائية أو بيولوجية أو نووية، في ظل اللجوء المتواصل إلى العنف والقوة والإرهاب.

وأوضح مدير التمرين العميد سفاح الرفدي، أن تمرين «سحاب 2» المشترك بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأردنية في مجال أسلحة التدمير الشامل، يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون من خلال التدريبات العسكرية وتطوير الاستجابة السريعة للعمليات، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال أسلحة التدمير الشامل، مؤكداً أن التمرين حقق الأهداف التي خطط لها.

يذكر أن تمرين «سحاب 2» قد استمر أسبوعين اشتمل على الاستطلاع الكيماوي الراجل والآلي، وإجراءات جمع العينات، وكذلك تطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي، إضافةً إلى تنفيذ عمليات استطلاع منزل إرهابي بتصنيع مواد كيماوية وبيولوجية خطرة، والتعامل مع الصواريخ البالستية.