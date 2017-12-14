القاهرة وموسكو توقعان بروتوكول استئناف الرحلات الجوية اليوم

القاهرة ، موسكو (وكالات)

أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف أمس، أنه سيتم توقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية إلى مصر اليوم في موسكو، وتوقع الوزير الروسي أن يصل وزير الطيران المدني شريف فتحي، على رأس وفد إلى العاصمة الروسية لتوقيع البروتوكول، إذ قال للصحفيين: «نتوقع أن يتم التوقيع عليه وعلى بروتوكول أمن الطيران (اليوم) بحضور وزير الطيران المصري».

وأكد وزير النقل الروسي أن الرحلة الأولى ستسير في أوائل فبراير المقبل إلى مطار القاهرة الدولي، على الخطوط الجوية الروسية «آيرفلوت». وغادر مطار القاهرة الدولي صباح أمس، شريف فتحي وزير الطيران المدني، متوجهاً على رأس وفد من الوزارة إلى موسكو عن طريق روما، لعقد لقاء مع وزير النقل الروسي وكبار المسؤولين في النقل الجوي لتوقيع البروتوكول الأمني بين البلدين، تمهيداً لعودة الحركة الجوية بين القاهرة وموسكو أواخر فبراير المقبل، والتي كانت توقفت عقب سقوط الطائرة الروسية في منطقة الحسنة بشمال سيناء، فيما يزيد على عامين.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» المصري عن مصادر خاصة بوزارة الطيران المدني أن هناك مشاورات بين مسؤولي الطيران في مصر وروسيا، حول بنود الاتفاقية الأمنية الثنائية، تمهيدًا لتوقيع برتوكول أمني بين وزارتي الطيران المدني ووزارة النقل الروسية، لاستئناف الحركة الجوية بين البلدين.

وأضافت بأن الاتفاقية تأتي وفقاً للملحق 17 من اتفاقية شيكاغو، في أحقية الدول باتخاذ تدابير أمنية إضافية لتأمين رحلاتها، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يعطي للدولتين متابعة إجراءات التفتيش على رحلاتهما.