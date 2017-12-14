«يونامي» تحذر بغداد من «تدمير عقابي» لسكان طوزخورماتو

بغداد (الاتحاد)

عبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» أمس، عن قلقها إزاء «التدمير العقابي» والهجمات المتكررة التي شنت مؤخرا على قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين بقذائف الهاون والتي تسببت في وقوع خسائر، بما في ذلك خسائر بين المدنيين في المدينة ثم أعقبتها أعمال انتقامية، مبينة أن «نحو 150 منزلا أضرمت فيها النيران بدوافع انتقامية».

ودعت «يونامي» في بيان الحكومة الاتحادية إلى «وضع حد فوري للأعمال التي تهدد أمن وسلامة المجتمعين الكردي والتركماني والمدنيين في القضاء، وإلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها وضع حد لأي عنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان وبسط القانون والنظام وإرساء الهدوء والاستقرار في طوزخورماتو، وكذلك تسهيل عودة النازحين والحياة الطبيعية في المدينة والقضاء وكافة مجتمعاته».

وأوضح البيان أن «فريقا من مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة يونامي، زار طوزخورماتو بصلاح الدين في 7 ديسمبر، للتحقيق في تقارير عن تدمير عقابي لممتلكات السكان الذين نزحوا جراء الاشتباكات التي وقعت في المنطقة في سبتمبر، وتقارير عن تهديدات لمنع عودة النازحين بأمان إلى ديارهم».

وأوضحت أن «الزيارة جاءت نتيجة لجملة أمور من بينها التقارير المتكررة عن استهداف عشوائي للمدنيين وعمليات إخلاء قسري وتدمير للممتلكات قبل 16 سبتمبر 2017، وبشكل خاص بعد هذا التاريخ».

وأفاد البيان بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أحاط مجلس الأمن في 22 نوفمبر، عن تقارير تفيد بأن نحو 150 منزلا عائدا لتركمان وكرد أضرمت فيها النيران، وهناك تقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف، وخسائر بشرية، أدت إلى موجة نزوح جديدة.

وفي شأن متصل، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن المناطق السكنية في طوزخورماتو تتعرض إلى قصف عشوائي بقنابل الهاون منذ بداية ديسمبر الحالي. وأوضح في بيان أن القصف العشوائي خلف 7 قتلى و22 جريحا في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أنه بدأ من سلسلة المناطق الجبلية المحاذية للقضاء مما تسبب بنزوح بعض العوائل إلى كركوك والقرى المجاورة.